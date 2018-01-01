Европа оплатит зарубежную практику для русскоязычных журналистов

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ЕС по инициативе евродепутата Яны Тоом оплатит зарубежную практику для представителей СМИ, которые работают в СМИ стран ЕС на языках нацменьшинств, включая русский.

Евросоюз оплатит практику в редакциях лучших европейских газет, теле- и радиоканалов для представителей СМИ, которые работают в странах ЕС на языках нацменьшинств, включая русский. По инициативе депутата Европейского парламента Яны Тоом (Центристская партия) на финансирование такой практики в бюджете ЕС 2018 года выделено полмиллиона евро, сообщил BNS в пятницу пресс-секретарь Тоом.

«Евродепутаты могут подавать поправки к общему европейскому бюджету, чтобы добиться выделения средств на разработанные ими проекты. На подготовительном этапе важно получить высокую оценку Еврокомиссии, которая потом и будет заниматься реализацией проектов. Также следует убедить большинство коллег из профильного комитета в необходимости и своевременности инициативы. Депутаты подают сотни поправок, основная масса которых на финальном голосовании отвергается. Я рада, что в итоге все получилось, и моя поправка о поддержке журналистов была принята», - рассказала Тоом.

В рамках проекта, идея которого родилась на проведенном Тоом в ноябре 2014 года семинаре с участием представителей ведущих русских СМИ Эстонии, журналисты получат возможность проходить зарубежную практику сроком до четырех месяцев, при этом их расходы на проезд и проживание будут покрываться за счет европейского бюджета. Единственное условие для участников — соблюдение Декларации принципов поведения журналиста, принятой Международной федерацией журналистов.

«В Евросоюзе сейчас многие увлекаются борьбой с пропагандой, при этом сами переходят на примитивный язык пропагандистов и агитаторов; похоже, они начали забывать, что репутация европейской журналистики нарабатывалась благодаря высоким профессиональным стандартам. В рамках данного проекта и русскоязычные журналисты из Эстонии смогут получить новый опыт и повысить квалификацию, работая в редакциях ведущих европейских СМИ. В Еврокомиссии нас заверили, что подготовка к реализации проекта должна начаться уже в марте», - отметила Тоом.

Согласно принятой практике, после пилотного проекта Европейская комиссия оценивает его успешность, и в случае положительного результата апробированная практика становится нормой. Именно так, с «пилота», начиналась, к примеру, общеевропейская программа студенческого обмена «Эразмус», сообщается в пресс-релизе.

BNS