Холода не могут немедленно исправить положение - союзы лесного хозяйства

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Для предприятий лесного хозяйства Эстонии похолодание является хорошим знаком, но оно не сможет сразу прекратить сложную ситуацию в секторе.

«Сегодняшняя погода и прогноз на ближайший дни — это позитивный знак для лесного сектора, который облегчит наше положение, но это не может мгновенно исправить ситуацию. Для того, чтобы грунт замерз достаточно глубоко, потребуется время», - сказал BNS советник правления Союза частного леса Эстонии Арпо Куллеркупп.

«Для того, чтобы земля как следует промерзла, а влажный грунт мог выдерживать тяжелые машины, холода должна удерживаться долгое время. Холодная погода несомненно принесет некоторое облегчение, но сложная ситуация сохранится, поскольку использован буфер, набранный с расчетом на влажную, как обычно, весну», - сказал BNS исполнительный директор Союза лесной и древесной промышленности Хенрик Вялья.

Куллеркупп добавил, что если десять дней подряд будет сохраняться температура воздуха около десяти градусов мороза, почва в достаточной мере промерзнет, чтобы в лесу можно было работать, не причиняя вред грунту и дорогам.

В четверг Союз лесной и древесной промышленности Эстонии и Союз частного леса Эстонии заявили о чрезвычайной ситуации в лесах, связанной с необычно высоким количеством осадков и теплой зимой. Союзы указали на то, что при нынешней повышенной влажности выполнение лесных работ является безответственным по отношению к природной среде и противоречит хорошему тону в лесном хозяйстве.

Лесной сектор не рассчитывает в сложившейся ситуации на финансовую помощь, но на государственное подтверждение чрезвычайной ситуации, сообщили союзы.

С августа 2017 года среднее количество осадков на треть превышает норму. Кроме того, начало зимы, которое было теплее среднего, не позволило мокрому грунту замерзнуть.

Крупное количество осадков приводит к наводнениям в лесах. В большинстве районов грунт утратил несущую способность, значительная часть лесных дорог стала непроходимой или на них введены ограничения по массе для движения тяжелого транспорта. В этой связи проведение лесных работ стало проблемным, а местами невозможным.

Стандартные меры снижения эффекта от погоды почти исчерпаны. Ситуация поставила в тяжелое положение все действующие в секторе стороны, связанные долгосрочными обязательствами по отношению к клиентам.

Лесное и древесное хозяйство составляет около 5 процентов ВВП Эстонии, налоговые поступления за год равны бюджету Министерству образования и науки. Сектор является работодателем примерно для 40 000 людей, проживающих преимущественно в сельских регионах.

Проблемы касаются владельцев частных лесов, лесных кооперативов, лесопогрузчиков, транспортных предприятий и промышленности. В обращении все стороны призвают с пониманием отнестись к обусловленным исключительными погодными условиями проблемам.

В лесах Латвии чрезвычайную ситуацию объявили в конце прошлого года.

BNS