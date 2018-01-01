Государство начнет оплачивать расходы на обучение детей с особыми потребностями

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Как сообщает rus.err.ee, в дальнейшем расходы, связанные с образованием ребенка с особыми образовательными потребностями, будут оплачиваться из государственного бюджета, если такой ребенок учится в муниципальной школе. Также будет расширена поддержка школьных опорных специалистов.

Соответствующие поправки были внесены в Закон об основной школе и гимназии, одобренный накануне Рийгикогу, сообщила в четверг, 11 января, служба новостей "Радио 4".

За принятие законопроекта проголосовали 46 депутатов парламента.

Как отметила вице-председатель парламентской фракции социал-демократов Хельо Пикхоф, данный закон во многом является исправлением ранее допущенных ошибок.

По ее словам, 74% детей с особыми образовательными потребностями уже учатся в обычных школах, но педагогам последние семь лет никакой дополнительной поддержки не оказывалось.

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