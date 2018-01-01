Благодаря налоговой политике Латвии жители Эстонии могут ездить к соседям и за овощами

Дата публикации: Вчера, 13:00 Просмотрено: 105

Как сообщает rus.err.ee, в Латвии вступила в силу пониженная, 5% налоговая ставка на характерные для страны свежие овощи, фрукты и ягоды.

Возможно, скоро жители Эстонии начнут ездить за картошкой, капустой и помидорами в Латвию. Сами латыши довольны снижением налога с оборота на местные овощи и фрукты.

"Сейчас у сельхозпроизводителей не лучшие времена: у нас были наводнения, которые повлекли за собой крупные убытки. Урожай остался на полях, так что в первый год они не ощутят снижения налога с оборота.", – отметил парламентский секретарь Министерства земледелия Латвии Ринголд Арнитис.

Министерство и союзы производителей заключили договор, согласно которому цены в магазинах понизятся. Насколько – отдельный вопрос, потому что с нового года в Латвии повысился топливный акциз, что влечет за собой рост транспортных расходов.

rus.err.ee