Ратас: 58% работающих пенсионеров выиграли от налоговой реформы

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Как сообщает rus.err.ee, по положению на 5 января текущего года, месячный доход 58% работающих пенсионеров увеличился в результате реформы подоходного налога.

"Если сначала считали, что около 42% нынешних пенсионеров выиграют в своих доходах, то по последним данным выиграли 58%, еще для 25% ничего не изменилось, а 17% получили меньше", - сказал Ратас.

Он добавил, что окончательный анализ этой формулы можно будет провести в конце января - начале февраля, когда будет выплачена еще одна часть дохода работающих пенсионеров, т.е. их зарплаты.

"Известно, что около 68 000 пенсионеров подали заявление об учете не облагаемого подоходным налогом минимума работодателю, а не с пенсии", - пояснил премьер-министр.

"Одна из основных идей реформы не облагаемого подоходным налогом минимума заключалась в том, чтобы повысить сплоченность и солидарность общества. Мы видим, что получающие низкие и средние зарплаты люди были проблемой в Эстонии, потому что их доход слишком маленький", - добавил Ратас.

По его словам, около 80% работающих людей выиграют от реформы. Однако, по данным Департамента социального страхования, доход около 6,45% работающих пенсионеров снизится в результате изменений.

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