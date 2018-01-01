Статистика кассы по безработице за декабрь и 2017 год в целом

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По состоянию на конец декабря 2017 года в кассе по безработице было зарегистрировано 31 061 безработных, или 4,8% от всей рабочей силы от 16-ти лет до пенсионного возраста. В их числе было 9 605 людей с пониженной трудоспособностью, т.е. 31%. По сравнению с 2016 годом, в конце 2017 года было зарегистрировано на 9,2% безработных больше. Показатель зарегистрированной безработицы по состоянию на конец 2017 года был на 0,4 процентных пункта выше чем год назад.

Председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел: «В прошлом году работодатели передали через нас 57 000 рабочих мест, что стало самым большим количеством переданных рабочих мест. Существенным изменением стало то, что с сентября прошлого года на портале e-töötukassa можно найти и предложения о работе в публичном секторе».

В декабре самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в Ида-Вирумаа (9,5%), Пылвамаа (9,3%) и Валгамаа (9,1%), а самая низкая ставка была в Харьюмаа (3,5%), на Сааремаа (4,3%) и в Тартумаа (4,3%). По сравнению с 2016 годом средняя ставка зарегистрированной безработицы выросла больше всего в Пылвамаа (на 1,3 процентных пункта) и Вырумаа (на 0,9 процентных пункта). В Ида-Вирумаа, Рапламаа и Ляэнемаа средняя ставка зарегистрированной безработицы снизилась. В конце декабря большую часть работающих до регистрации в качестве безработных составили неквалифицированные рабочие (23%), квалифицированные рабочие и ремесленники (18%) и работники сферы торговли и услуг (17%).

В 2017 году через кассу по безработице было передано 57 431 предложение о работе, что составило на 6% больше чем в 2016 году. В среднем в месяц через кассу по безработице проходило 10 220 рабочих мест. В течение декабря к передаваемым через кассу по безработице предложениям о работе добавилось 2 751 вакансий. Общее количество переданных в течение месяца рабочих мест составило в декабре 7 734. Больше всего предложений было для работников сферы торговли и услуг (24%), квалифицированных рабочих и ремесленников (21%) и неквалифицированных рабочих (17%).

В 2017 году касса по безработице выплатила на страховые возмещения по безработице 27 423 людям на общую сумму 45,5 млн евро. Пособие по безработице выплатили в течение года 23 531 человеку на общую сумму почти 10 млн евро. Страховые возмещения по сокращению выплатили в 2017 году на общую сумму 9,9 млн евро (6 919 людям), и возмещение по причине неплатёжеспособности работодателя на общую сумму 3,3 млн евро (1 267 людям). Самыми посещаемыми в 2017 году услугами кассы по безработице были консультирование по карьере, обучение для рынка труда и семинары по поиску работы.

В 2017 году в кассу по безработице было подано 52 255 ходатайств об оценке трудоспособности. Было принято 50 944 решений об оценке трудоспособности, из которых более чем в половине случаях (57%) была назначена частичная трудоспособность, 26 % ходатайствующим было назначено отсутствие трудоспособности, трудоспособность не снизилась у 16 % ходатайствующих и по 1% ходатайств решение принято не было, трудоспособность не оценена. В декабре было подано 3 676 ходатайств об оценке трудоспособности.

Общая сумма выплаченного в 2017 году пособия на трудоспособность составила 59,3 млн евро, и пособие получали 40 277 человек. В декабре пособие на трудоспособность получили 37 687 человек на общую сумму около 9,4 млн евро.

На основании ходатайств работодателей в 2017 году возместили социальный налог за 28 258 работников с пониженной трудоспособностью на общую сумму более 35 млн евро. В декабре сумма выплаченного за работодателей социального налога составила более 3 млн евро (за 22 221 человека).

В полном объёме статистику можно посмотреть на портале кассы по безработице здесь.



Зарегистрированная безработица в 2016 – 2017 гг.



Эстонская касса по безработице