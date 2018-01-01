Лесные союзы объявили чрезвычайную ситуацию в связи с неблагоприятными погодными условиями

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Союз лесной и древесной промышленности Эстонии и Союз частного леса Эстонии в связи с исключительным количеством выпавших осадков объявили чрезвычайную ситуацию и рассчитывают на то, что государство ее подтвердит; при нынешней повышенной влажности выполнение лесных работ является безответственным по отношению к природной среде и противоречит хорошему тону в лесном хозяйстве.

Лесной сектор не рассчитывает в сложившейся ситуации на финансовую помощь, но на государственное подтверждение чрезвычайной ситуации, сообщили союзы.

«Мы не просим государство о финансовой помощи для сектора лесного хозяйства и не рассчитываем на то, что чрезвычайная ситуация позволит не соблюдать договорные обязательства по каждому договору, хотя в некоторых случаях так и может произойти. В то же время мы рассчитываем на понимание со стороны различных договорных партнеров, предприятий и ведомств и на их готовность применить смягчающие механизмы, чтобы не усугублять поразившую сектор тяжелую ситуацию», - сказал Председатель правления союза частного леса Микк Линк.

«При нынешних влажных погодных условиях активное хозяйствование в лесу является безответственным по отношению к природной среде и противоречит хорошему тону в лесном хозяйстве. Ситуация является особенно сложной для людей, которые получают благодаря лесу зарплату. Этот эффект может проявиться не сразу, из-за дождливых условий мы вынуждены работать в районах, где обычно работаем во время весенней оттепели. Это значит, что весной ситуация может оказаться еще сложнее», - сказал председатель правления Союза лесной и древесной промышленности Марек Казе.

Союзы прежде всего рассчитывают на понимание со стороны финансовых учреждений и крупных потребителей, ведомств, работающих с дотациями ЕС, и сторон в самом секторе. Союзы также просят государственного подтверждения чрезвычайной ситуации, которое позволило бы предприятиям объяснить своим партнерам сложившуюся ситуацию.

С августа 2017 года среднее количество осадков на треть превышает норму. Кроме того, начало зимы, которое было теплее среднего, не позволило мокрому грунту замерзнуть.

Крупное количество осадков приводит к наводнениям в лесах. В большинстве районов грунт утратил несущую способность, значительная часть лесных дорог стала непроходимой или на них введены ограничения по массе для движения тяжелого транспорта. В этой связи проведение лесных работ стало проблемным, а местами невозможным.

Стандартные меры снижения эффекта от погоды почти исчерпаны. Ситуация поставила в тяжелое положение все действующие в секторе стороны, связанные долгосрочными обязательствами по отношению к клиентам.

Лесное и древесное хозяйство составляет около 5 процентов ВВП Эстонии, налоговые поступления за год равны бюджету Министерству образования и науки. Сектор является работодателем примерно для 40 000 людей, проживающих преимущественно в сельских регионах.

Проблемы касаются владельцев частных лесов, лесных кооперативов, лесопогрузчиков, транспортных предприятий и промышленности. В обращении все стороны призвают с пониманием отнестись к обусловленным исключительными погодными условиями проблемам.

В лесах Латвии чрезвычайную ситуацию объявили в конце прошлого года.

BNS