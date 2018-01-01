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РеспубликаРатас обсудит в Нарве и Нарва-Йыэсуу будущее региона

Дата публикации: Сегодня, 10:55 Просмотрено: 53

Премьер-министр Юри Ратас отправится в пятницу, 12 января,  с коротким визитом в Нарву и Нарва-Йыэсуу, чтобы обсудить с представителями местного самоуправления и предпринимателями перспективы развития региона и познакомить их с проектом правительственной программы поддержки Ида-Вирумаа.

 

Ратас обсудит в Нарве и Нарва-Йыэсуу будущее региона

 

Премьер-министра будут сопровождать представители фонда развития предпринимательства (EAS) и Министерства финансов.

Ратас встретится с представителями местного самоуправления и предпринимателями Нарва-Йыэсуу в конференц-центре отеля Noorus SPA, посетит нарвские промышленные парки НКО Toostuspark Intec-Nacro и Narva Toostuspark и завод Aquaphor.

Он также ознакомится с Fortaco Estonia OU.

BNS

 

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