Учебные места на курсах эстонского языка в Таллинне были заполнены за 15 минут

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Начавшаяся в полдень в среду регистрация на 642 учебных места на курсах эстонского языка завершилась в Таллинне за 15 минут, а по всех стране за час — за такое время были заполнены все предлагавшиеся места.

В сентябре прошлого года Целевой фонд интеграции предлагал 572 учебных места, они были заполнены за несколько часов. По словам руководителя языкового и культурного погружения Целевого фонда интеграции Яны Тонт, k 2018 году Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы эстонского языка на категории A1, A2, B1 и B2. В январе начнутся занятия в Таллинне, Тарту, Нарве, Силламяэ, Йыхви и Ахтмеском районе Кохтла-Ярве – в общей сложности на 42 курсах, рассчитанных на 642 учебных места.

В осенний сезон в Нарве не проводились курсы на категорию B2, но в предстоящем сезоне эти курсы будут проведены.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, фонд проводит регистрацию на курсы эстонского языка регулярно, два раза в год; поэтому, если не удалось зарегистрироваться в январе, то новая возможность откроется в сентябре.

«Уровень курсов и место их проведения определяем по мере реальной необходимости. Мы предлагаем большое количество курсов для начинающих, поскольку они пользуются большим спросом. Также напоминаем, что наряду с курсами существуют и прочие бесплатные возможности для изучения и практики эстонского языка», – заметила Кяосаар, имея в виду языковые кафе и клубы эстонского языка и культуры.

Курсы, проводящиеся некоммерческими объединениями Atlasnet и Folkuniversitetet Estonia, состоятся в период с 17.01 по 20.06.2018 г.

Курсов на категорию A1* всего 15; на них могут зарегистрироваться 98 человек в Таллинне и 112 в Нарве.

Курсов на категорию A2 будет открыто всего 10: 3 группы в Таллинне, 2 группы в , 2 группы в Йыхви, по 1 группе в Силламяэ, Пярну и Тарту.

Курсов на категорию В1 откроется 10, из них в Таллинне 4 группы, в Нарве 1 группа, в 2 группы, в Йыхви 2 группы и в Силламяэ 1 группа.

Курсов на категорию В2 откроется 7, из них в Таллинне будут работать 3 группы, в Йыхви 2 группы, в Нарве и Кохтла-Ярве по одной группе.

Количество учащихся в учебной группе на категорию A1 – 14 человек; на категории A2-B2 – 16 человек.

Желающих преодолеть языковой барьер в общении на эстонском языке приглашают в языковые кафе, где можно развить свое умение как понимать эстонский язык на слух, так и говорить на нем, и, кроме того, пополнить свой словарный запас. В январе начнут свою работу языковые кафе в Таллинне, Ида-Вирумаа, Тапа, Тамсалу и Пярну, для регистрации в которых следует заполнить анкету, размещенную на домашней странице Фонда интеграции. Для участия в языковых кафе необходимо обладать определенным знанием эстонского языка, но наличие сертификата о категории знания языка не требуется.

В январе в Таллинне, Нарве и других городах Ида-Вирумаа откроются клубы эстонского языка и культуры,на которые приглашаются сдавшие государственные экзамены по эстонскому языку на категорию B2 или C1. По вопросам принятия в члены клуба следует обратиться непосредственно в фирмам-организаторам клубной деятельности Atlasnet Mittetulundusühing, ImmiSchool - Uusimmigrantide Koolituskeskus, Keelepisik OÜ, OÜ Mitteldorf , а также Change Partners OÜ. Все упомянутые фирмы организуют работу языковых клубов по всей Эстонии.

Курсы эстонского языка организуются при поддержке проекта Европейского социального фонда «Условия предоставления субсидий на меры по поддержке интеграции в эстонском обществе», а также Министерства культуры. Языковые кафе организуются в рамках проекта «Формирование установок на самостоятельное изучение эстонского языка недостаточно интегрированными людьми», финансируемого Европейским социальным фондом.

BNS