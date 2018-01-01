Правительство ходатайствует об обсуждении вотума недоверия министру экономики

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Правительство ходатайствует о рассмотрении требования вынести вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон третьим пунктом повестки дня сегодняшнего заседания Рийгикогу.

Правительство одобрило соответствующее ходатайство на заседании, проведенном в формате телефонной конференции, после того, как фракции Консервативной партии Эстонии, Партии реформ и Свободной партии инициировали на заседании парламента объявление вотума недоверия министру Кадри Симсон.

По информации от

коммуникационного бюро правительства