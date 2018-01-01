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РеспубликаПравительство ходатайствует об обсуждении вотума недоверия министру экономики

Дата публикации: Вчера, 15:03 Просмотрено: 74

Правительство ходатайствует о рассмотрении требования вынести вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон третьим пунктом повестки дня сегодняшнего заседания Рийгикогу.

 

Правительство ходатайствует об обсуждении вотума недоверия министру экономики

 

Правительство одобрило соответствующее ходатайство на заседании, проведенном в формате телефонной конференции, после того, как фракции Консервативной партии Эстонии, Партии реформ и Свободной партии инициировали на заседании парламента объявление вотума недоверия министру Кадри Симсон.

По информации от
коммуникационного бюро правительства

 

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