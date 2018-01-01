Дата публикации: Вчера, 15:05 Просмотрено: 69

По статистике, более половины территории Эстонии покрыто лесом, что существенно больше, чем в первые годы республики.

По словам главного аналитика департамента статистики Михкеля Сервинского, один из главных связанных с лесом вопросов касается того, не слишком ли много в Эстонии вырубают леса. «Если в 1927 году территория леса составляла в Эстонии 945 883 гектара, или 20,5 процента территории страны, то в 2016 году территория леса составляла в Эстонии 2,3 млн гектара, чуть более половины территории страны, то есть 51 процент. В 1927 году самым лесистым регионом был северо-восток Эстонии, где расположены леса Алутагузе», - сказал Сервинский.

В некоторых волостях этого региона лес покрывает более 50 процентов территории — 59 процентов в Веневере, 58 в Мустайыэ и 52 в Вайвара. В 2016 году лесистость была выше всего в волости Сурью Пярнуского уезда и волости Хийу Хийуского уезда, глде лес покрывал 80 процентов территории волости. «По карте лесистости за 1924 год выидно, что были единицы местного самоуправления, где лес покрывал более 40 процентов территории. Карта за 2016 год показывает, что почти в 72 процентах единиц местного самоуправления Эстонии лес покрывает более 40 процентов», - добавил Сервинский.

«Увеличение площади лесов может вызвать подозрения, что это произошло за счет сокращения обрабатываемых земель. Статистика это не подтверждает, но показывает, что почти за сто лет площадь и доля обрабатываемых земель мало изменилась. Заметно снизилась доля природных лугов», - отметил Сервинский.

Во время переписи населения 1922 года эстоноземельцы были преимущественно крестьянами: 75,8 процента жили в деревне, а 59 процентов занимались сельским хозяйством. Сейчас две трети эстоноземельцев живут в населенных пунктах городского типа, а сельским и лесным хозяйством занимается менее четырех процентов всех трудозанятых.

BNS