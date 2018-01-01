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РеспубликаШторм повалил признанную самой красивой в Эстонии рождественскую елку

Дата публикации: Вчера, 11:51 Просмотрено: 94

Шторм повалил признанную самой красивой в Эстонии рождественскую елку

В воскресенье вечером штормовой ветер сломал признанную красивейшим деревом Эстонии рождественскую ель Хаапсалу, пишет Laane Elu.

В воскресенье над Скандинавией и Эстонией начал свое движение шторм Кора. Около семи вечера порыв ветра сломал рождественскую елку, которая по итогам онлайн-опроса Postimees была признана самой красивой в Эстонии и украшала Замковую площадь Хаапсалу. К счастью, когда западный ветер повалил дерево, на площади не было ни одного автомобиля.

К девяти вечера рабочие обрубили и распили упавшее дерево и собирали лампочки и провода украшавшей его гирлянды.

Обычно рождественская елка стоит в Хаапсалу до Нового года по православному календарю, то есть как минимум до 13 января. В этот раз она простояла только до православного рождества.

 

BNS

 

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