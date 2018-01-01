TransferWise выводит на рынок виртуальный счёт и дебетовую карточку для частных клиентов

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TransferWise выводит на рынок безлимитный виртуальный счёт и дебетовую карточку Mastercard для частных клиентов. С сегодняшнего дня, 9 января, новой услугой сможет воспользоваться первая тысяча клиентов TransferWise, в ближайшие недели ещё тысячи клиентов получат приглашение протестировать дебетовую карточку. Для всех желающих услуга станет доступна в первом квартале 2018 года.

Безлимитный счёт TransferWise – это первая услуга использования банковского счёта, которая делает возможным использование банковских услуг так, как если бы клиент пользовался бы ими на месте в другой стране. Услуга, изначально открытая для предприятий, теперь доступна и для частных клиентов, которые могут хранить на счёте и конвертировать валюту по реальному обменному курсу, и иметь местные банковские реквизиты в Великобритании, Соединённых Штатах Америки, Австралии и Европе. В этих регионах пользователи безлимитного счёта TransferWise могут совершать основные банковские сделки, не имея счёт в местном банке, открытие которого для иностранцев может быть сложным и затратным во многих местах по всему миру.

По словам руководителя и сооснователя TransferWise Таавета Хинрикуса, TransferWise достигнул важной вехи на своём пути. «Банки уже много лет предлагают счета в нескольких валютах, запрашивая за это грабительскую цену во многих местах по всему миру. Мы первые предлагаем действительно глобальную банковскую услугу, в том числе банковские реквизиты для самых распространённых валют всем, кому это нужно».

Хинрикус добавляет, что безлимитный счёт принесёт большие изменения для тех людей, которые живут и работают в нескольких странах. «Не имея местного адреса, действительно сложно открыть банковский счёт за границей, а наш безлимитный счёт можно открыть всего за несколько минут. Такой банковский счёт незаменим для иммигрантов, работающих по всему миру фрилансеров, физических лиц-предпринимателей и для многих других».

Основные возможности использования безлимитного счёта:

Местные банковские реквизиты в валютах GBP, EUR, USD, AUD – платежи из разных стран мира, в местной валюте, без доплаты.

Хранение на счёте денег в 28 валютах – конвертирование из одной валюты в другую по реальному обменному курсу за несколько секунд, с низкими и прозрачными оплатами.

Бесконтактная дебетовая карточка Mastercard для удобной оплаты в любой валюте, по реальному обменному курсу.

Фрилансеры, физические лица-предприниматели, иммигранты и работающие в нескольких странах люди смогут управлять своими деньгами значительно удобнее чем раньше.

Разумный выбор валют – если на счёте деньги в разных валютах, то умная программа сама поймёт, при оплате в какой валюте расходы будут наиболее низкими.

В самом начале выхода на рынок, дебетовая карточка TransferWise будет доступна ограниченному числу клиентов Европейского экономического пространства, для всех желающих возможность заказать карточку откроется в течение первого квартала 2018 года. До этого у клиентов Великобритании и Европы уже есть возможность открыть безлимитный счёт. Когда услуга станет доступна, все клиенты, которые являются владельцами безлимитного счёта, получат приглашение для активации дебетовой карточки. Дебетовая карточка на данный момент не доступна для бизнес-клиентов, хотя фрилансеры и физические лица-предприниматели могут пользоваться этой услугой.

У финансово-технологической компании TransferWise на данный момент более двух миллионов клиентов, и предприятие осуществляет переводы в 750 валютных направлениях. Клиенты TransferWise с помощью платформы ежемесячно переводят более чем 1,5 млрд евро, экономя при этом по сравнению с традиционными услугами более 2 млн евро каждый день.

В девяти конторах TransferWise работают 900 человек и доля рынка компании на Европейском валютном рынке составляет почти 5%. В прошлом году компания TransferWise выросла на 140% и впервые вышла в прибыль.

Созданная в 2011 году компания на сегодняшний день привлекла инвестиции в размере 397 млн долларов. Среди инвесторов IVP, Old Mutual, Andreessen Horowitz, Valar Ventures, PayPali kaasasutaja Max Levchin и Richard Branson.

По информации от компании TransferWise









