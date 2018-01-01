Эстония в рамках миграционной программы ЕС примет до 305 беженцев - Ратас

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По словам премьер-министра Юри Ратаса, Эстония в рамках миграционной программы ЕС примет в период 2015-2019 до 305 беженцев.

С учетом уже принятых беженцев и тех лиц, в отношении которых пока только принимается решение, Эстония в рамках миграционной программы ЕС примет в период 2015-2019 до 305 беженцев, сказал Ратас в понедельник, отвечая в Рийгикогу на вопрос депутатов фракции Консервативной народной партии (EKRE).

По словам премьер-министра, Эстония в рамках согласованной в 2015 году программы приняла за два года 145 человек – 141 из Греции и четырех из Италии. Эстония также в рамках той же программы приняла у Турции 30 человек.

«По состоянию на конец года не было завершено делопроизводство по 50 лицам — шести из Италии и 44 из Турции, его доведут до конца. Если по всем незавершенным делам будут приняты положительные решения, общее число принятых в период 2015–2019 людей составит 145, а число переселенных из Турции 30, плюс 50, плюс 80, всего 305 лиц. Это максимальное количество», - сказал Ратас.

Эстония в соответствии с согласованной в ЕС в 2015 году миграционной программой принять у других стран-членов и переселить из третьих стран в общей сложности 550 человек. Кроме того, Эстония в 2017 году в соответствии с предложением еврокомиссии согласилась в рамках лимита миграционной программы за 2015 год принять в течение последующих двух лет еще 80 беженцев.

По словам премьер-министра, Эстония согласилась принять 80 беженцев в соответствии со своими возможностями, составляющими 40 человек в год.

«По опыту двух последних лет, возможности Эстонии позволяют принять около 40 человек в год, поскольку примерно столько принятых людей поселилось здесь за год. В этой связи правительство решило продолжить участие в программе расселения в качестве одной из мер урегулирования миграционного кризиса и предложило в последующие два года принять у Турции 80 нуждающихся в международной защите лиц — в 2018 году 40 и в 2019 году 40 человек», - сказал Ратас.

BNS