Подведены итоги новогодней акции "Поможем ветеранам!"

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С 12 декабря 2017 года по 7 января текущего года на счет Таллинского общества сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции участников второй мировой войны поступило 5390 евро. Акция традиционно проходила без посредников. Пожертвования принимаются круглый год.

Акция «Поможем ветеранам!» проходит с 2008 года. Собранные деньги до сих пор направлялись на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции «Поможем ветеранам!» на счет Таллинского общества участников Второй мировой войны поступило 68 678 евро (не считая текущей акции). Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь!

На учете в Таллинском обществе участников второй мировой войны осталось 416 человек. Средний возраст ветеранов составляет 94 года. 267 человек получают только эстонскую гражданскую пенсию в размере 300-400 евро; 352 человека не выходят из дома, 32 человека прикованы к постели. Сбор средств проводится с целью приобретения слуховых аппаратов, тонометров и прочих вспомогательных приспособлений по медицинским показаниям, а также компенсации стоимости лекарств нуждающимся ветеранам.

Поддержать Таллинское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера и в любое время года.

Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать «annetus» (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций. Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.

Желающие оказать адресную помощь или получить отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10.00 до 13.30).



