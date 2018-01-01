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РеспубликаПотребительские цены в 2017 году выросли в Эстонии на 3,4%

Дата публикации: Сегодня, 09:09 Просмотрено: 37

Потребительские цены в 2017 году выросли в Эстонии на 3,4%

Индекс потребительских цен в Эстонии в 2017 году вырос по сравнению со среднем показателем 2016 года на 3,4%, наиболее заметное влияние на изменение индекса оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков — на их долю пришлось примерно две пятых от общего роста цен.

По сравнению с 2016 годом еда и безалкогольные напитки стали дороже на 5,7%, еще более заметно подорожали алкоголь и табачные изделия — на 8,7%, бензин вырос в цене на 12,8%, а дизельное топливо — на 14,7%, пишет rus.err.ee со ссылкой данные Департамента статистики.

Подешевели за год лишь услуги связи — на 4,1%.

Среди продуктов питания в 2017 году по сравнению со среднем показателем 2016 года наиболее заметно подорожали масло (на 33%), обезжиренное молоко (19,9%) и картофель (15,7%).

В декабре 2017 года по сравнению с ноябрем потребительские цены снизились на 0,3%, но по сравнению с декабрем 2016 года они выросли на 3,4%.

 

Потребительские цены в 2017 году выросли в Эстонии на 3,4%

 

 

 

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