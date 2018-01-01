Omniva выпустит почтовую марку из чистого серебра

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Почтовая служба Omniva выпустит 22 февраля к столетию Эстонской Республики уникальную почтовую марку из чистого серебра с изображением большого герба Эстонии.

Номинальная стоимость марки размером 28 x 38 мм и весом 1,2 грамма - 10 евро, каждая марка будет упакована в прозрачный защитную пластиковую капсулу. Первые две сотни юбилейных марок будут также упакованы и в подарочную коробку. Марка оформлена известным художником почтовых марок Индреком Ильвесом.

„ Это первая в Эстонии почтовая марка из чистого серебра, и поскольку время ее выхода — столетие Эстонской Республики — символично, марка идеально подходит в качестве памятного сувенира как для самого себя, так и для подарка“,- сообщила руководитель коммерческой сферы Omniva Мари Аллезе.

Серебряная марка выйдет ограниченнным тиражем, коммерческие клиенты могут заказать марку до 10 января.

BNS