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РеспубликаРешение отказаться от исполнения гимна было сложным и взвешенным

Дата публикации: Сегодня, 15:49 Просмотрено: 60

Ответственный редактор новогодней программы ETV на площади Вабадузе Кармел Килланди ответила на недовольство критиков и объяснила, почему в этом году было решено обойтись без гимна Эстонии.

 

Решение отказаться от исполнения гимна было сложным и взвешенным

 

”Все причастные к новогоднему мероприятию стороны очень долго обсуждали и взвешивали, как поступить. При подготовке программы мы исходили из того, что для исполнения гимна необходимо наличие достаточно достойной среды и его нельзя петь под грохот салюта. Это просто неуместно. Поэтому и речь президента была запланирована за немного более ранее время, чем обычно, чтобы было возможно спокойно наблюдать за важными для нас моментами”, — передает слова Килланди Õhtuleht.

Решение отказаться от исполнения гимна было сложным и взвешенным

 

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