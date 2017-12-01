Керсти Кальюлайд обещает осенью на месяц переехать в Нарву

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообещала на месяц переехать работать в Нарву вместе с президентской канцелярией после окончания строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого запланировано на 17 ноября 2018 года. Об этом Кальюлайд сказала в новогоднем интервью телеканалу ETV+, которое выйдет в эфир 30 декабря в 20:10.

«Кстати, я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, когда (фонд) Vaba Lava закончит строительство своего здания, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву», - сказала президент.

Кальюлайд добавила, что с Нарвой ее связывают многие позитивные воспоминания.

«Я очень люблю Нарву. Отец моего единокровного брата (старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда - прим. Ред. BNS) вырос в Нарве, и у меня не было более интересных экскурсий по (какому-либо) городу, чем вместе с ним по Нарве», - сказала она.

Строительство театрального ком­плекса Vaba Lava на территории бывшего завода «Балтиец» началось 19 декабря 2017 года. Открытие комплекса запланировано на 17 ноября 2018 года.

BNS