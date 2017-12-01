Госдума РФ приняла закон о tax free

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Госдума в окончательном чтении одобрила введение системы tax free в России. Это позволит иностранцам вернуть 18 процентов налога на добавленную стоимость на товары, купленные в РФ.

Депутаты и кабмин считают, что это привлечет в Россию туристов, увеличит розничную торговлю. Кроме того, это важное нововведение перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году - воспользоваться tax free смогут болельщики.

Россияне уже давно экономят на налогах при шопинге в зарубежных поездках. Система зарекомендовала себя уже в 130 странах. Механизм tax free стал неотъемлемой частью международных стандартов гостеприимства, отмечал ранее глава правительства Дмитрий Медведев. При этом минимально возможная «скидка» от налоговиков - в Лихтенштейне (7,6%), а максимальная - в Венгрии (27%). Теперь возвращать налоги смогут и гости России - а именно граждане тех стран, которые не входят в Евразийский экономический союз (с ним у РФ действует соглашение о беспошлинной торговле). Сумма покупки должна быть не меньше 10 тысяч рублей. При этом получить налоговый возврат нельзя будет с подакцизных товаров (например, к ним относится алкоголь). Окончательный перечень еще предстоит определить кабмину.

Процедура возврата будет аналогична тем, которые существуют в других странах. При совершении покупки необходимо выписать чек tax free, а затем пройти через таможенный контроль и получить отметку в специальных пунктах пропуска при выезде из России. Конечно, для возврата денег нужен будет паспорт с отметкой о пересечении границы РФ.

Обратиться за возвратом налога покупатель сможет в течение одного года с момента покупки. При этом вывезти товар за рубеж он должен в течение трех месяцев со дня приобретения. Самый удобный способ вернуть деньги - переводом на банковскую карту покупателя. По задумке Минфина, возмещение можно будет получить двумя способами. Первый - через оператора, который возьмет на себя взаимодействие с магазином и перечисление иностранному гражданину суммы уплаченных им налогов. И второй - напрямую через магазин, который участвует в этой системе.

Tax free в России начнут внедрять сначала в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. По данным Минпромторга, по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона система tax free будет организована на основе бумажного документооборота (то есть нужно будет предъявить бумажный чек), а с 1 октября 2018 года предполагается ее реализация уже в электронной форме.

Минфин уже оценил дополнительные расходы федерального бюджета в 150-200 миллионов рублей в год (плюс затраты таможенников и налоговиков на внедрение системы). Компенсировать расходы удастся за счет увеличения туристического потока и роста объема розничного товарооборота.

«РГ»