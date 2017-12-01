Президент Керсти Кальюлайд может пригласить на прием по случаю 100-летия республики до 1500 гостей

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На прием по случаю 100-летия Эстонской республики президент Керсти Кальюлайд пригласит больше обычного гостей, их общее количество может достигнуть почти 1500 человек.

«Относительно количества гостей мы уже ранее сообщали, что их будет, скорее всего, несколько больше, чем, например, в прошлом году. Если мы назовем цифру в 1500 человек, то скорее всего не очень ошибемся», - сказал в четверг BNS советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ.

Обычно на президентский прием по случаю очередной годовщины Эстонской республики собирается около одной тысячи гостей. В феврале 2017 года в концертном зале «Эстония» их ожидалось около одной тысячи.

Прием и праздничный концерт по случаю столетия Эстонской республики состоится 24 февраля 2018 года в Эстонском национальном музее (ERM) в Тарту. Помещения и залы ERM вмещают значительно больше людей, чем театр «Эстония» в Таллинне.

Линнамяэ пока не уточнил, кто будет художественным руководителем праздничной программы и концерта, а также кто выступит на нем.

В то же время, канцелярия президента передала, что праздничные мероприятия по случаю юбилея предполагается провести во многих регионах Эстонии.

Например, известно, что торжественное богослужение по случаю праздника состоится 24 февраля в Пайде, а парад Сил обороны — по традиции в Таллинне.

BNS