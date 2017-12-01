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РеспубликаПрезидент Керсти Кальюлайд может пригласить на прием по случаю 100-летия республики до 1500 гостей

Дата публикации: Сегодня, 09:36 Просмотрено: 70

На прием по случаю 100-летия Эстонской республики президент Керсти Кальюлайд пригласит больше обычного гостей, их общее количество может достигнуть почти 1500 человек.

 

Президент Керсти Кальюлайд может пригласить на прием по случаю 100-летия республики до 1500 гостей

 

«Относительно количества гостей мы уже ранее сообщали, что их будет, скорее всего, несколько больше, чем, например, в прошлом году. Если мы назовем цифру в 1500 человек, то скорее всего не очень ошибемся», - сказал в четверг BNS советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ.

Обычно на президентский прием по случаю очередной годовщины Эстонской республики собирается около одной тысячи гостей. В феврале 2017 года в концертном зале «Эстония» их ожидалось около одной тысячи.

Прием и праздничный концерт по случаю столетия Эстонской республики состоится 24 февраля 2018 года в Эстонском национальном музее (ERM) в Тарту. Помещения и залы ERM вмещают значительно больше людей, чем театр «Эстония» в Таллинне.

Линнамяэ пока не уточнил, кто будет художественным руководителем праздничной программы и концерта, а также кто выступит на нем.

В то же время, канцелярия президента передала, что праздничные мероприятия по случаю юбилея предполагается провести во многих регионах Эстонии.

Например, известно, что торжественное богослужение по случаю праздника состоится 24 февраля в Пайде, а парад Сил обороны — по традиции в Таллинне.

BNS

 

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