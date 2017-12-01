Катри Райк: президент должна сходить в Нарве в магазин и на концерт

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Как сообщает rus.err.ee, депутат горсобрания Нарвы Катри Райк считает, что президент Керсти Кальюлайд прежде, чем приехать на месяц работать в приграничный город, должна встретиться с горожанами и гражданскими активистами, чтобы составить концепцию пребывания президентской канцелярии в Нарве.

"Отношение нарвитян к президенту может зависеть от того, как будет выглядеть пребывание президентской канцелярии в Нарве. Жители города достаточно скептичны в отношении таких акций, когда приезжают из столицы, учат жить и скорее уезжают обратно в свой Таллинн", – сказала Райк порталу ERR Uudised.

Райк рекомендует президенту прежде, чем переехать на месяц в Нарву (как президент заявила в новогоднем интервью телеканалу ETV+), поинтересоваться у жителей приграничного города, что они думают об этой идее, чего они от нее ждут, и тогда составить концепцию пребывания в Нарве.

"Это не должны быть торжественные встречи в горсобрании и Нарвском колледже Тартуского университета, а это должны быть встречи с организатором нарвского BAZAR-а и местного фестиваля мнений Валерией Лавровой, с молодым главным архитектором Нарвы Иваном Сергеевым, с нарвскими журналистами. Это должны быть немного неформальные встречи с активистами гражданского общества", – сказала Райк.

Также у Райк вызывает вопросы, как от этого месяца получить максимум пользы для жителей приграничного города. "Будут ли работники канцелярии и президент ходить в продуктовый магазин в Нарве? Посетят ли какое-то культурное мероприятие, Нарвскую больницу или дом призрения? Насколько насыщенным может быть этот месяц? Достаточно ли в это время будут поддерживать местных активистов, в чьих руках будущее развитие Нарвы?"

Райк считает, что если президент через месяц поймет, что в Нарву надо, например, направлять больше государственных налогов, чтобы развивать предпринимательство, и президент сможет убедить в этом эстонских политиков, то это хорошая мысль, и в Нарве появится что-то новое.

Между тем она отметила, что речь идет о символичном шаге, так как многие даже не знают, кто в Эстонии президент.

Также в этом будет позитивное влияние на иностранные СМИ. "Нарва находится на орбите интереса иностранных СМИ. О городе много пишут: о границе, русских, русском языке, плохом уровне жизни. Для иностранных СМИ Нарва – это в некотором роде пятно позора для Эстонии. То, что президент будет здесь и будет давать интервью, позитивно", – сказала Райк.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообещала на месяц переехать работать в Нарву вместе с президентской канцелярией после окончания строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого запланировано на 17 ноября 2018 года.

Об этом Кальюлайд сказала в новогоднем интервью телеканалу ETV+, которое выйдет в эфир 30 декабря в 20:10.

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