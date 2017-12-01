15 важных налоговых изменений, которые вступят в силу в новом году

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С нового года в силу вступает более 350 правовых актов, в том числе тех, которые регулируют важные для предпринимателей налоговые изменения. Представляем вашему вниманию обзор самых важных изменений, составленный Торговой палатой:

Иллюстративное фото, Hendrik Osula

1. Изменения в налогообложении принадлежащих фирме автомобилей

С нового года использование автомобиля фирмы для личных поездок будет облагаться налогом на основании его мощности. Ставка спецльготы для транспортных средств младше 5 лет составит 1,96 евро на киловатт, для транспортных средства старше 5 лет — 1,47 евро на киловатт. В результате такой системы расчета будет упразднено обязательство по ведению дневника поездок, что в свою очередь уменьшит административную нагрузку как самой фирмы, так и Налогово-таможенного департамента. Положительное влияние, однако, обнулится за счет слишком высокой цены на спецльготу.

Если фирма вообще не использует автомобиль для не связанных с работой поездок, то об этом следует сообщить Департаменту шоссейных дорог. В таком случае налог со спецльготы платить не надо.

Порядок использования личного автомобиля для рабочих поездок с нового года не изменится.

2. Расходы на занятие спортом освобождаются от налога на спецльготы

Начиная с 1 января 2018 года не облагаются спецналогом расходы на улучшение здоровья работников в размере 100 евро в квартал на одного работника. Не облагается налогом, однако, лишь часть расходов, связанных с занятиями спортом и улучшением здоровья: например, участие в публичных спортивных народных мероприятиях; расходы, связанные напрямую с регулярным использованием места для занятия спортом или движения (например, абонемент в спортклуб); расходы на содержание имеющихся в распоряжении работодателя спортивных сооружений; расходы на врача по восстановительному лечению, физиотерапевта, функционального терапевта, клинического логопеда или клинического психолога; страховые платежи по договору о медицинском страховании.

3. Рост акцизов

Акциз на природный и сжиженный газ вырастет на 25%, акциз на бензин вырастет на 10%. Акциз на пиво, вино и напитки, полученные путем брожения, крепостью до 6 градусов вырастет на 9% (вместо планируемых ранее 18%), акциз на иной алкоголь вырастет на 5% (вместо планируемых ранее 10%). Также будет установлен акциз на жидкость для электронных сигарет в размере 0,2 евро на миллилитр (вне зависимости от содержания никотина). Ставка акциза на сигареты вырастет на 8%.

4. Транспортный налог для грузовых автомобилей

Грузовые автомобили массой более 3,5 тонн с 1 января будут обязаны платить налог за передвижение по дорогам общественного пользования в Эстонии. Налог действует как для эстонских, так и для иностранных транспортных средств. Дневная плата составит 9-12, месячная — 50-130 и годовая — 500-1300 евро. Обязанность по уплате налога ложится на владельца или ответственного пользователя, занесенного в дорожный регистр. Водитель перед поездкой будет обязан проверить, уплачен ли налог.

5. Член правления сможет зарегистрироваться в качестве безработного

Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного и получать пособие по безработице, член правления должен отвечать следующим требованиям: не получать платы в качестве члена правления; иметь стаж как минимум год в течение предшествующих регистрации в качестве безработного 36 месяцев; не уйти с последнего места работы по собственному желанию или согласованию сторон, а также не должен быть инициатором потери работы. Также в качестве безработных могут зарегистрироваться FIE и супруг или супруга FIE, участвующие в деятельности предприятия, если деятельность FIE остановлена или сезонная деятельность завершена и если он отвечает требованиям для выплаты пособия.

6. Минимальная зарплата вырастет до 500 евро

Минимальная зарплата с нового года вырастет до 500 евро в месяц вместо нынешних 470 евро. Минимальная ставка за час работы составит 2,97 евро вместо нынешних 2,78 евро.

7. Минимальное обязательство по социальному налогу увеличится до 155,1 евро

Месячная ставка минимального обязательства по социальному налогу поднимется до 470 евро. Это означает, что работодатель должен будет платить за работника как минимум 155,1 евро в месяц, чтобы у работника возникло право на социальную страховку.

8. Уточнен порядок налогообложения скрытых отчислений от прибыли

Коммерческое объединение должно будет обязано платить подоходный налог с кредита, выданному акционеру, пайщику или члену объединения, если обстоятельства сделки указывают на то, что речь может идти о скрытых отчислениях. Кроме того, коммерческие объединения будут обязаны декларировать выданные указанным выше лицам займы и их возврат.

9. Более низкий подоходный налог с регулярных дивидендов

На регулярные дивиденды с нового года установлена ставка в 14%. Более низкую ставку можно будет применять лишь в случае распределения прибыли юридическим лицам. Если дивиденды выплачиваются физическому лицу, то коммерческое объединение обязано удержать дополнительно еще 7% подоходного налога.

10. Не облагаемый налогом минимум вырастет до 500 евро в месяц

В случае зарплаты до 1200 евро брутто, не облагаемый налогом минимум составит 500 евро, при зарплате в 1200-2100 евро ставка не облагаемого налогом дохода уменьшается на 1 евро на каждые превышающие при выплате 1200 евро 1,80 евро. После 2100 евро не облагаемый налогом доход приравнивается к 0.

11. Изменения в формах подачи налоговых деклараций

Например, форма INF 14 дополнится третьей и четвертой частями, в которые следует вносить расходы на улучшение здоровья работников и выданные кредиты и возвраты по кредитам.

12. Вырастет предельная ставка для обязательной регистрации в качестве обязанного по налогу с оборота

С нового года в качестве обязанного по налогу с оборота обязаны будут регистрироваться предприятия с годовым оборотом в 40 000 евро (против нынешних 16 000 евро).

13. Новый закон о решении трудовых споров

С нового года при помощи трудовой комиссии можно будет решать все требования, исходящие из трудовых отношений. Ограничение о том, что требование должно исходить из трудового договора, аннулируется. Также будет аннулирована предельная ставка по материальным требованиям, которая до этого составляла 10 000 евро, и увеличено время рассмотрения заявления, которое составит 45 дней, и время обнародования решения (10 рабочих дней вместо 5 нынешних). Кроме того, руководитель комиссии будет наделен большими полномочиями, упростится и порядок решения споров в размере до 6400 евро.

14. Налогообложение для FIE станет более щадящим

С нового года максимальный предел обязательства по социальному налогу для FIE будет уменьшен до годовой суммы десятикратной минимальной ставки заработной платы. Правила расчета обязательств по социальному налогу и авансовым платежам для FIE станут более гибкими. Например, FIE смогут уменьшать минимальное обязательство по социальному налогу вследствие временной нетрудоспособности. Также FIE получать право пользоваться некоторыми налоговыми льготами работников (например, не облагаемые налогом расходы на занятие спортом и улучшение здоровья).

15. Будет создана новая предпринимательская форма

Со следующего года малые предприятия смогут вести бизнес без бюрократических проволочек. Для этого будет необходимо открыть в банке предпринимательский счет, с поступлений на который 20% будет автоматически отчисляться Налогово-таможенному департаменту. Владельцу такого счета не надо будет подавать деклараций и вести бухгалтерию.

Предоставление услуги начнется во второй половине 2018 года по крайней мере в одном банке.