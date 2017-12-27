Десять человек пострадали при взрыве в петербургском супермаркете

Дата публикации: Сегодня, 10:27 Просмотрено: 81

Самодельное взрывное устройство, сработавшее в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Фото: страница «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

По ее словам, несмотря на это, квалификация происшествия не меняется, его рассматривают как покушение на убийство. СК проверит все версии произошедшего. По данным петербургской «Комсомольской правды», на полу магазина после взрыва нашли подшипники.

Взрыв в камере хранения «Перекрестка» произошел вечером 27 декабря. По данным СК, в больницу попали четверо пострадавших. Источники ТАСС и РИА Новости сообщили о 10 раненых.

Как сообщает в своем Telegram-канале «Фонтанка», после взрыва в магазине было сильное задымление, внутри супермаркета разбились стекла, по периметру здания они остались целы. По словам очевидцев, которые приводит издание, посетители выходили из магазина, задыхаясь, на асфальте были пятна крови.

В администрации вице-губернатора Санкт-Петербурга «Интерфаксу» сообщили, что в больницы попали девять человек, всего пострадавших десять, один из них отказался от госпитализации. По данным агентства, мощность взрыва составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. На месте работают сотрудники Росгвардии. Председатель СК Александр Бастрыкин отправил в Санкт-Петербург криминалистов из центрального аппарата ведомства.

Источник: Лента.ру