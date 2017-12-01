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В среду, 27 декабря, в лесах Эстонии завершился продолжавшийся три дня рождественский мир и охотники возобновили охоту.

Рождественский мир соблюдается в лесу с 24 по 26 декабря. В это время охотники не охотятся, но приходят с семьями в лес и приносят его обитателям угощение.

«В последние годы охотники соблюдали условия рождественского мира, - рассказал в среду руководитель Общества охотников Эстонии Тынис Кортс агентству BNS. - Хотя в самые первые годы этой традиции некоторые охотники просто по незнанию охотились и в Рождество. Но с годами эта практика прекратилась».

Эстония стала по примеру Финляндии объявлять рождественский охотничий мир в 1993 году.

BNS