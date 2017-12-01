Автобус в Москве въехал в подземный переход

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Автобус въехал в подземный переход в районе станции метро "Славянский бульвар" в Москве. По последним данным, погибли четыре человека, еще 11 человек пострадали. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.

Первоначально московская полиция сообщила о гибели пяти человек и госпитализации троих. Однако затем департамент здравоохранения Москвы уточнил, что погибли четверо, а травмы получили 11 человек, из которых девять госпитализированы.

В сообщении столичного управления МВД говорится, что автобус, тронувшись от остановки, съехал с проезжей части, а затем попал в подземный переход и застрял. При этом он сбил несколько человек.

Собеседник Интерфакса рассказал, что автобус следовал в инновационный центр "Сколково", который он "корпоративно обслуживал".

На одной из записей с камер видеонаблюдения видно, что автобус долго стоит на остановке, а потом трогается с места, сразу же выезжает на тротуар и едет в сторону подземного перехода.

Какие версии рассматривает следствие?

Причины инцидента устанавливаются, при этом версия теракта не рассматривается. В полиции сообщили, что изучают две версии: либо у автобуса отказали тормоза, либо водитель не справился с управлением.

По данным Следственного комитета России, на допросе водитель сказал, что автобус внезапно поехал сам, а остановить его не удалось из-за отказавших тормозов.

"Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала, и автобус продолжил движение", - сообщили в пресс-службе СКР.

Чуть более подробную версию показаний приводит Telegram-канал Mash. По его данным, водитель заявил, что хотел чуть подвинуть свой автобус, чтобы уступить место на остановке другому. Но, по словам мужчины, как только он снялся с ручного тормоза, автобус поехал и остановить его не удалось.

В связи с ДТП возбуждено дело сразу по двум статьям уголовного кодекса: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения. По первой статье ответственность грозит перевозчику, а по второй - водителю.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил телеканалу "Россия-24", что дорога в районе аварии была очищена и не могла стать причиной инцидента.

Что говорят в транспортной компании?

В "Мострансавто" заявили, что автобус был совсем новым и эксплуатировался меньше года, а также отметили, что все транспортные средства компании проходят обязательный предрейсовый технический осмотр.

"Автобус был 2017 года. Будет проведена экспертиза, проверка на технические неисправности", - сообщил журналистам директор Одинцовского филиала "Мострансавто" Николай Катырин.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, после инцидента в Подмосковье будут проведены проверки всех автобусов компании-перевозчика.

"Мы сейчас готовим проверки всех автобусов "Мостранставто". Будут проверяться причины [трагедии], выясняться, почему так произошло. (...) Все транспортные средства пройдут проверку на предмет технической исправности и на предмет проверки водителей перед выходом на линию", - сказал Тресков журналистам.

Кто был за рулем автобуса?

Как рассказал Интерфаксу представитель компании-перевозчика "Мострансавто", водитель автобуса имел стаж 20 лет, у него не было медицинских противопоказаний и он прошел необходимый медосмотр.

"Были проверены основные показатели. Со здоровьем все было нормально. Отклонений никаких не было выявлено", - сообщили агентству в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сын водителя рассказал Telegram-каналу Mash, что его отец никогда не употреблял алкоголь перед рейсом.

"Выехал на работу в хорошем настроении. Никогда не пил на работе, я с утра с ним завтракал", - сказал мужчина, отметив, что стресса или переутомления у отца тоже не было.

Как сообщают источники агентства ТАСС, сам водитель говорит, что впервые сел за руль этого автобуса.

"Он говорит, что якобы первый день работает именно на этом автобусе. Управлению им могла помешать и бутылка воды, которая, по его словам, упала и закатилась под педаль", - сказал источник.

Что рассказывают пассажиры?

Находившиеся в автобусе люди по-разному оценивают поведение водителя и причины трагического въезда автобуса в подземный переход.

Один из пассажиров по имени Владимир рассказал РИА Новости, что поведение водителя в целом было адекватным.

"Мы купили билеты, сели. До этого разговаривали с этим водителем, потому что карточка не подошла, заплатили за билет ему. Он нормально разговаривал, нам показался адекватным, только был немного хмурый и неприветливый", - цитирует его слова агентство.

Владимир также отметил, что автобус внезапно тронулся с места примерно на 10 минут раньше, чем было указано в расписании.

Другой пассажир автобуса, с которым пообщался телеканал "Дождь", напротив, утверждает, что водитель намеренно сильно надавил на газ.

"Я только сел, достал телефон, смотрю - он ни с того ни с сего дает по газам. Впереди стоял автобус, я думал, может он его не хочет ударить. Выезжает на тротуар... Я еще удивился: если бы он хотел заглушить, он бы в эти деревья поехал, а он специально взял и в переход", - рассказал очевидец.

Он также утверждает, что после инцидента водитель спокойно вышел из машины и стал ходить вокруг автобуса, не пытаясь помочь людям.

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