Президент Керсти Кальюлайд поблагодарила всех работающих в праздники

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Президент Керсти Кальюлайд в сочельник поблагодарила всех, кто работает в праздничные дни.

"Для того, чтобы мы все могли быть со спокойным сердцем и ощущением безопасности, целый ряд людей именно ради этого находятся на своем трудовом посту. Я побывала сегодня у спасателей, полицейских, солдат и врачей, отвезла им подарки и теплые пожелания",- в воскресенье написала президент Керсти Кальюлайд в социальных сетях.

"Радостного и спокойного рождества всем, и я надеюсь, что вы сможете побыть в эти праздники со своими семьями",- написала президент Кальюлайд.