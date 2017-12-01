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РеспубликаСкончался ректор Тартуского университета Волли Кальм

Дата публикации: Вчера, 18:45 Просмотрено: 118

В субботу, 23 декабря, скоропостижно скончался ректор Тартуского университета  Волли Кальм, сообщила ERR прсс-секретарь университета Кристина Курм. Во время катания на лыжах в Отепя 64-летнему Кальму стало плохо, и он упал.

 

Скончался ректор Тартуского университета Волли Кальм

 

Волли Кальм родился 10 февраля 1953 года в Вяндра. В 1976 году он окончил Тартуский университет по специальности геология. В 1984 году Кальм защитил кандидатскую диссертацию по геологии.

С 1981 года Волли Кальм работал на биолого-географическом факультете в Институте геологии Тартуского университета. В 1998-2003 он был проректором по учебной части Тартуского университета.

С 2012 года профессор Волли Кальм был ректором ТУ. В марте 2017 года он был повторно избран ректором вуза.

В 2005 году Волли Кальм награжден Орденом Белой звезды IV степени.

BNS

 

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