Правительство выполнило годовой план работы на 80 с лишним процентов

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21 декабря, правительство получило обзор выполнения годового плана работы в рамках программы действий коалиции. Из 249 задач выполнено 207 (83%). До конца года правительство надеется успеть обсудить еще несколько пунктов программы.

«У правительства был очень активный рабочий год. Мы заметно продвинулись к нашей цели, которой является более равное, единое и счастливое общество. Большая работа была также проделана ради укрепления безопасности Эстонии, много усилий приложено для обеспечения стабильного и всеобъемлющего экономического роста», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Для того, чтобы поддержать демографию, правительство увеличило пособие многодетным семьям до 300 евро, если в семье растет от трех до шести детей, и до 400 евро при еще большем количестве детей. Таким образом общая сумма семейных пособий для семьи с тремя детьми с 1 июля 2017 года выросла до 500 евро в месяц. Более гибкой стала система родительских отпусков и пособий. Для сокращения очередей к врачам и поддержки работоспособности системы здравоохранения была расширена доходная база Больничной кассы.

«Долгожданная реформа финансирования здравоохранения откладывалась годами, и я доволен, что это правительство сделало первый шаг по улучшению доступности медицинской помощи», - заявил председатель Социал-демократической партии, министр здоровья и труда Евгений Осиновский. Для улучшения здоровья населения и с целью защиты детей и молодежи были ужесточены реклама и правила продажи алкоголя.

Руководитель представительства IRL в составе правительства Урмас Рейнсалу подчеркнул, что коалицию держит вместе желание претворить в жизнь действительно нужные решения. «Это правительство активнее прежнего работало над созданием широкой платформы государственной безопасности, которая позволяла бы отражать любые виды угроз. Именно желание сделать действительно важные вещи было лейтмотивом нынешнего правительства. Залогом развития национального государства в современном открытом мире является гарантия того, что трудящийся в Эстонии эстонец сможет обеспечить свое экономическое благополучие. Эту цель преследует налоговая реформа, а также другие меры, повышающие экономическое благосостояние людей», - сказал министр юстиции Рейнсалу.

Для повышения уровня благосостояния общества и социального равенства была запущена реформа подоходного налога, которая приведет к росту доходов более чем 80% населения Эстонии. Большинство из этих людей выиграют от реформы по 64 евро ежемесячно. В 2018 году минимальная ставка заработной платы составит 500 евро, что также будет способствовать повышению уровня жизни людей.

Для того, чтобы обеспечить стабильный рост эстонской экономики, правительство увеличило инвестиции в деятельность по науке и развитию. Одобрена трехлетняя программа инвестиций в развитие информационно-коммуникационных технологий, которая призвана решить проблему нехватки рабочей силы в этом секторе и способствовать цифровому перевороту в эстонской промышленности.

Правительство также вложило дополнительные средства в повышение конкурентоспособности Эстонии. Было решено отказаться от принятого предыдущей коалицией повышения налога с оборота для гостиничного сектора в 2017 году и роста акциза на дизельное топливо в 2018 году. Сохранение ставки налога с оборота для гостиничного сектора на уровне 9 процентов поддерживает развитие туризма.

Для того, чтобы обеспечить безопасность государства, было решено в 2018 году выделить 524 миллиона евро на оборонные расходы, что является самым крупным государственным оборонным бюджетом за всю историю Эстонии и составляет 2,14 процента от прогнозируемого ВВП. Весной в целях обеспечения коллективной безопасности в Эстонию прибыла боевая группа международного батальона НАТО в составе 1200 человек. Также удалось договориться об основных принципах программы государственных инвестиций в оборону.

Правительство довело до конца буксовавшую в течение более чем 20 лет административную реформу, в результате которой вместо прежних 213 местных самоуправлений осталось 79, а их возможности потенциально возросли. Теперь в Эстонии 15 городов и 64 волости. Также правительство расширило доходную базу местных самоуправлений и освежило принципы распределения дотаций Фонда регионального выравнивания. В бюджетной стратегии на эти цели в период с 2018 по 2020 год предусмотрено 185 миллионов евро дополнительных средств.

Отчет о работе правительства можно найти по ссылке.

Смотрите также подведение итогов работы правительства и видеообращения министров по ссылке.

По информации от коммуникационного бюро правительства







