Эстония и Россия подписали протокол о сотрудничестве в сфере транспорта

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Заместитель министра транспорта Российской Федерации Сергей Аристов и вице-канцлер министерства экономики и коммуникации Эстонии Ахти Кунингас (Ahti Kuningas) подписали во вторник в эстонском порту Мууга (Muuga) протокол о межгосударственном сотрудничестве в сфере транспорта.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства экономики и коммуникаций Эстонии, подписанию протокола предшествовало состоявшееся в понедельник заседание комиссии, состоящей из представителей транспортных компаний, а также служащих министерств Эстонии и России.

На нем были рассмотрены различные вопросы сотрудничества в области транспорта и логистики двух стран. Стороны также обсудили вопросы, касающиеся платы за использование дорог. В частности, была достигнута договоренность о том, что скорость движения пассажирских поездов на линии Таллинн-Санкт-Петербург-Москва попробуют повысить до уровня маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки, на котором пограничный контроль осуществляется без остановки поезда, на ходу состава.

«Желание повысить конкурентоспособность и популярность линии Таллинн-Петербург- Москва сохраняется и в Эстонии, и в России уже многие годы. На сегодняшней встрече мы обсудили возможности повысить скорость сообщения на перегоне между Таллинном и Петербургом и надеемся, что в сотрудничестве между железнодорожными предприятиями и ведомствами сумеем дойти и до конкретных решений», - отметил Кунингас в пресс-релизе, переданном агентству BNS.

Сейчас поезд на этой линии выходит из Таллинна в 16.05, прибывает в Петербург в 23.45 того же дня и в Москву — в 9.40 утра следующего дня, при том, что разница во времени между Эстонией и Россией составляет один час.

«Мы договорились также, что продолжим сотрудничество в проведении исследования целесообразности сооружения новой пограничной инфраструктуры, объединяющей районы Нарвы и Ивангорода, а также для подготовки текста нового межправительственного соглашения об организации железнодорожного движения», - добавил Кунингас, подводя итог встречи.

Эстонская сторона также представила российским коллегам обзор тарифов за пользование дорогой, вступающих в силу с нового года на железной дороге в Эстонии.

BNS