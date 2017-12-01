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В миреВ России обязали водителей надевать светоотражающие жилеты в темное время суток

Дата публикации: Сегодня, 10:14 Просмотрено: 82

Правительство дополнило правила дорожного движения (ПДД) пунктом, который обязывает водителей надевать светоотражающие куртку или жилет в случае вынужденной остановки автомобиля вне населенных пунктов при выходе из него в темное время суток. Документ опубликован на сайте правительства.

В России обязали водителей надевать светоотражающие жилеты в темное время суток

В постановлении приводятся статистические данные за полгода, согласно которым на российских дорогах в темное время суток было зарегистрировано более 7,5 тыс. наездов на пешеходов. В этих ДТП погиб 1321 человек. Также возросло количество наездов на водителей. За шесть месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП, что на 4,8% больше по сравнению с 2016 годом.

 

Источник: News.mail.ru

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