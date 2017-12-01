Половине срочных служащих дадут увольнительную на рождество

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В этом году срочным служащим дадут увольнительные в два этапа — половина отправится домой на рождество, а вторая половина на Новый год.

Половина срочных служащих 1-й пехотной бригады и ВМС отправится домой на рождество, а вторая половина на Новый год, сообщил главный штаб Сил обороны.

Срочные служащие ВМС отпразднуют рождество в военном городке Минной гавани в Пыхья-Таллинне, при желании они также смогут посетить рождественский концерт или церковную службу.

Большая часть срочных служащих логистического батальона получит увольнительную на срок с 22 декабря до начала нового года.

Срочные служащие 2-й пехотной бригады также получат увольнительные в две смены.

BNS