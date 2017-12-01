Проверьте, не взломали ли вас! В Эстонии произошла масштабная утечка паролей к аккаунтам в соцсетях

РеспубликаПроверьте, не взломали ли вас! В Эстонии произошла масштабная утечка паролей к аккаунтам в соцсетях
Дата публикации: Сегодня, 14:50 Просмотрено: 13
Департамент государственной инфосистемы сообщил об утечке паролей к аккаунтам в социальных сетях около 200 000 жителей Эстонии через их работодателей.
Если ранее было известно, что утечка паролей произошла в зашифрованном виде, то в среду стало ясно, что пароли были еще и взломаны, пишет ERR.
”Информация об утечке поступила год или полтора тому назад, и тогда мы сообщили об утечке хэшей всем ведомствам и отметили, что надо быть готовы к тому, что злоумышленники могут их взломать и получить настоящие пароли. Позавчера мы узнали, что кто-то это сделал, расшифровал хэши и получил в распоряжение действительные пароли”, — сказали в департаменте.
Департамент повторно оповестил все учреждения и организации. Это в общей сложности около 200 000 человек, чей имейл заканчивается на .ee.