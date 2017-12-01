Большая пресс-конференция Владимира Путина 2017

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Президент России Владимир Путин провел 14 декабря 2017 года 13-ю большую пресс-конференцию. Самые интересные вопросы и ключевые заявления президента:

Об участии в выборах

Страна должна быть устремлена в будущее, должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях. Предвыборная программа практически есть, но сейчас не тот формат, когда ее нужно представлять. Главные вопросы — развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование, высокие технологии, повышение производительности труда и все должно быть нацелено на повышение доходов граждан.

В выборах я буду участвовать как самовыдвиженец. Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне и вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан.

О конкурентоспособной оппозиции

Не мне же самому для себя конкурентов воспитывать. Но я думаю над тем, чтобы политическая среда, как и экономическая, была конкурентной. Я буду стремиться к тому, чтобы у нас была сбалансированная политическая система. Такая специфика сложилась в России в последние десятилетия. Совсем молодые люди не помнят и не знают, что происходило в 90-х и не могут сравнить с тем, что стало теперь. У нас много проблем, но все-таки у нас ВВП вырос на 75% по отношению к 2000 году, промышленное производство на 70%. Мы переломили демографическую ситуацию. Продолжительность жизни была 65 лет, сейчас почти 73 года. Мы жили в условиях гражданской войны несколько лет, почти 10 лет. Сейчас посмотрите, какая у нас армия. Резервы страны выросли в 30 раз. Когда мы говорим об оппозиции, важно не шуметь на площадях, нужно что-то предложить, чтобы сделать еще лучше. Люди многие недовольны, и правы, можно было бы лучших результатов добиваться. Но когда начинают сравнивать, что же предлагают лидеры оппозиции, особенно несистемной – возникают большие сомнения. Нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую, а реальную программу, в которую люди бы поверили. Надеюсь, это возникнет.

Об исполнении "майских указов"

За этот год у нас постепенно оживает внутренняя торговля – рост составил 3%. И показатели по реальным доходам населения будут лучше. Если бы не было у нас этих ориентиров 2012 года, то и этого бы не было, было бы хуже намного. Я считаю, что мы сделали правильно, когда обозначили эти целевые показатели. 93-95% заявленных целей исполнено – это касается в том числе и уровня заработной платы в бюджетной сфере. В целом "майские указы" выполняются удовлетворительно.

О гонке вооружений

Мы не выходили из основных договоров международных. Мы не выходили из договоров по ПРО. И из СНВ-3 выходить не собираемся. Если США в одностороннем порядке выйдут из него, будет очень плохо с точки зрения международной безопасности. Мы обеспечим свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений.

О повышении пенсионного возраста

Те, кто выступают за повышение пенсионного возраста, говорят, что планка выхода на пенсию была обозначена в 30 годы прошлого века — тогда и продолжительность жизни была другой. Сейчас все европейские страны, все страны, которые нас окружают, все уже приняли решение о повышении пенсионного возраста. Не сделали этого только мы. Сторонники этого решения говорят, что если не повысить пенсионный возраст, то количество работающих будет сокращаться, а пенсионеров увеличиваться – это не даст нам возможности сбалансировать пенсионную систему. Но есть и другие соображения. Нужно внимательно все просчитать. Но при любом варианте принятия решения, это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. Это не должно быть шоковым, разовым решением. Это должно быть сделано постепенно и мягко. Окончательного решения не принято.

О допинговом скандале, Олимпиаде 2018 и решении МОК

Я не сомневаюсь в политической подоплеке развития допингового скандала. Я знаю, что это так. Но мы сами в этом виноваты, мы дали повод для этого. Выявлены реальные случаи применения допинга. Правда, и в других странах это выявляется, но там нет такого ажиотажа политизированного. Мы спокойно будем работать, устранять проблемы, которые есть, но отстаивать интересы наших спортсменов, в том числе в гражданских судах, чего, конечно, в этих организациях не хотят, но что нам делать?

О Григории Родченкове: Странно, что человек, которого подозревали в распространении допинга, был допущен до такой работы. Это ошибка тех людей, кто его туда привели. Нельзя работать с людьми, которые пытаются покончить жизнь самоубийством. Это значит, что у них проблемы. Нельзя основываться на их показаниях.

О влиянии на выборы президента США и отношениях с Америкой

Это все придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу, чтобы придать его работе нелегитимный характер.

Для меня это даже странно, эти люди как будто не понимают, что наносят ущерб внутриполитическому состоянию страны,

обескровливая возможности избранного главы государства. А как вы вообще представляете? Нужно запретить все контакты? Нашего посла обвиняли в том, что он с кем-то встречался. Но это же общемировая практика! Обсуждают вопросы, перспективы развития — что здесь такого? Не мне оценивать работу президента Трампа. Это должен делать американский народ. Надо у него, конечно, еще спросить, есть ли у него желание нормализовать наши отношения.

О налоговой нагрузке

В целом, в основном, налоги расти не будут. Но мы сейчас думаем, что можно настроить в налоговой системе, чтобы они работали на благо страны, на те отрасли, которые мы планируем развивать больше, чем другие. Надо будет создать условия, которые будут препятствовать росту фискальной нагрузки. Нужно освободить от налогов индивидуальных предпринимателей. Выстроить систему таким образом, чтобы стимулировать налогоплательщиков, чтобы даже если они пропустили платеж, они не боялись обратиться в налоговые органы. Стоит провести налоговую реформу — обсуждается возможность передачи ряда налогов в регионы.

О ядерной программе КНДР

Ваши конгрессмены, введя санкции, поставили нас в один ряд с Ираном и КНДР. При этом они хотят, чтобы мы помогали в решении проблем с Северной Кореей. Вы вообще нормальные люди? Ну странно же. Наша политика, в отличие от политики некоторых стран, лишена текущей политической конъюнктуры, мы стараемся конструктивно работать со всеми по наиболее злободневным проблемам международной безопасности, стараемся не надувать губы и не обижаться. Мы не признаем ядерный статус Северной Кореи. Мы считаем, что все, что там происходит – это контрпродуктивно.

Об отношениях с Украиной

Что касается трагедии, которая происходит на Украине: надо всегда смотреть на первоисточник – это вооруженный и неконституционный госпереворот, захват власти. Часть народа с этим не согласилась, начала с этим бороться. С несогласными начали бороться не демократическими средствами, а с применением вооруженных сил. Российской армии на территории Донбасса нет, но там действительно созданы военные формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые акции против Донбасса. Мы считаем, что это соответствует интересам людей, которые проживают на территории Донбасса. Украинские нацбатальоны устроят резню в Донбассе, как в боснийской Сребренице, если им не будут противостоять милицейские формирования. Что касается обменов: я согласен, что люди страдают и страдают безвинно. Вы думаете, это происходит по инициативе Донбасса? Нет. Процесс обмена пленными между Киевом, ДНР и ЛНР не состоялся из-за изменения украинских списков, но давайте хотя бы перед Новым годом это решим.

О действующем правительстве

Правительство работает удовлетворительно, несмотря на проблемы, которые требуют особого внимания. Но правительство

действует достаточно уверенно, об этом говорит и возвращение экономики к достаточно устойчивому росту.

О ситуации в Сирии

Необходимость поездки в Сирии была для меня понятна давно. Нужно было только обеспечить безопасность. Как только возникла такая обстановка, было принято решение. Безопасность обеспечивали наши военнослужащие и на земле, и в воздухе. Что является главным препятствием в борьбе с террором? Очень важно, чтобы у всех участников этих процессов не было соблазна использовать радикальные группировки для достижения своих сиюминутных политических целей.

О резонансных судебных делах и верховенстве права

Я согласен, что проблем достаточно, но не согласен с тем, что у нас существуют разные правовые реальности. Что касается дела Улюкаева и допроса Сечина: закон ни в чем не нарушен, но Сечин, я согласен, мог бы и прийти в суд, что здесь такого. Что касается обоснованности заключения: вы считаете, что человек сидит необоснованно, а следствие считает, что обоснованно.

О конкуренции на выборах

Оппозиция должна выйти с ясной и понятной людям программой позитивных действий. Вот вы (обращаясь к Ксении Собчак. — прим.ред.) идете под лозунгом «Против всех». Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете? По поводу персонажей (Алексей Навальный. — прим. ред.), о которых вы упомянули. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких саакашвили? Те, кого вы назвали, это Саакашвили, только в российском издании. Вы хотите, чтобы у нас были попытки госпереворота? Мы все это уже проходили. Вы хотите это вернуть? Я уверен, что подавляющее число россиян этого не хочет и не допустит. А конкуренция должна быть, и она будет. Вопрос только в радикализме.





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