+Галерея. Нарва и Таллинн стали ближе друг к другу

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Расстояние от Нарвы до Таллинна станет «меньше» за счёт нового экспресс-поезда Elron, тестовая презентационная поездка которого прошла в минувшее воскресенье 10 декабря. Новый скоростной поезд теперь ежедневно будет отправляться в столицу Эстонии в 10.49. Время в пути составит всего 2 часа 14 минут, прибытие в Таллинн согласно расписанию состоится в 13.03.

Уехать из Нарвы в Таллинн теперь можно на одном из четырех поездов. Фото: Сергей Башилов

Уплотнять расписание будут и впредь

Сокращение времени в пути достигается за счёт уменьшения количества остановок. Сам же экспресс-поезд стал дополнительным маршрутом к уже действующим линиям. Напомним, что обычные поезда из Нарвы в столицу отправляются трижды в день — утром (7.17), днём (14.12) и вечером (18.11) и останавливаются на всех промежуточных станциях, число которых приближается к 20-ти.

О значительном выигрыше нового рейса во времени рассуждает и менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго:

- Каждый год в пределах существующих возможностей мы уплотняли расписание, это будет нашей целью и в дальнейшем. В нынешнем году мы выводим на линию экспресс-поезд Таллинн-Нарва, благодаря чему до Нарвы можно будет доехать на 25 минут быстрее, чем прежде. Это значительно быстрее автобуса и автомобиля и дает значительный выигрыш во времени. Кроме Нарвы и привычных остановок в Таллинне (Юлемисте и Китсекюла - прим. ред.) промежуточные остановки будут в Тапа, Раквере, Кивиыли и Йыхви.

Экспресс-поездов будет больше

Любопытно, что одной экспресс-линией компания Elron ограничиваться не намерена.

Андрус Оссип, руководитель AS Eesti liinirongid:

- Мы планируем увеличить число экспресс-линий до Нарвы до трёх в день. Важно в этой связи разрешение ЭЖД обеспечить нам скоростной режим до 135 км/ч, тогда как сейчас он ограничен 120 км/ч. Это значит, что в будущем время поездки ещё больше сократится. И в плане востребованности у эстоноземельцев железной дороги, как вида транспорта, цифры пока работают на нас: в 2014 году на поездах Таллинн-Нарва было перевезено 200 000 пассажиров, а в этом году их число увеличилось в 2 раза и составило 400 000 человек.

Начавшее действовать с 10 декабря новое базовое расписание можно увидеть на онлайн-сервисе elron.ee. Там же можно получить информацию о времени поездки и, воспользовавшись специальным калькулятором (где потребуется ввести день поездки и точки маршрута), о цене билета. Также перевозчик предоставляет возможность приобрести за 2,5 евро электронный билет (карточку), на которую можно перечислять деньги и использовать при оплате билетов. Карточка при этом даёт постоянную 10-процентную скидку. Компания Elron уже тестировала и в скором времени установит в своих поездах кассиров-роботов, у которых можно будет приобрести билет. Еще важно знать номер бесплатного круглосуточного телефона 6160245, по которому можно получать нужную информацию.

Сергей БАШИЛОВ