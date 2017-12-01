В Рийгикогу принят госбюджет на 2018 год

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На состоявшемся в среду заседании депутаты Рийгикогу приняли в третьем чтении проект государственного бюджета на 2018 год, в следующем году госбюджет впервые превысит 10 миллиардов евро.

За принятие государственного бюджета проголосовало 55 парламентариев, 41 был против.

Госбюджет на следующий год учитывает 3,3-процентный экономический рост экономики, планируется 0,25- процентный дефицит. Затраты и инвестиции составят 10,58 млрд евро, а поступления 10,33 млрд евро. По сравнению с 2017 годом затраты и инвестиции поднимутся на 922 млн евро (9,5 процента), а поступления на 986 млн евро (10,6 процента).

3,1 миллиарда евро будут направлены в социальную сферу, 1,4 миллиарда в сферу здравоохранения, один миллиард выделен на нужды образования. В сферу обороны будет направлено 2,11 процента ВВП.

По предложению финансовой комиссии в законопроекте госбюджета увеличены региональные инвестиции и поддержка третьего сектора и гражланских обществ.

Во втором чтении от фракций Рийгикогу поступило 50 предложений о внесении поправок в проект госбюджета, ни одно из предложений не было поддержано финансовой комиссией. Сама комиссия выдвинула 20 предложений, касающихся межведомственных сфер и технических поправок, а также содержавших уточнения по тексту и дополнения. Предложенные оппозицией попраувки комиссия не учла.

В результате налоговой реформы ставка необлагаемых налогом доходов низко- и среднеоплачиваемых работников будет поднята до 500 евро. У людей, зарабатывающих до 1200 евро, будет оставаться на 64 евро в месяц больше. Нетто-зарплаты низкооплачиваемых работников поднимутся на 15 процентов. Реформа ориентировочно сократит доходы государства на 182 млн евро.

Долгосрочную способность экономики к росту будут поощрять инвестиции в инфраструктуру. Правительство намерено инвестировать 56,7 млн евро в строительство важных инфраструктурных объектов и развитие среды проживания в Эстонии. Продолжится прокладка распределительной сети широкополосного интернета в сотрудничестве государства, местных самоуправлений и частного сектора, начнется первый этап строительства Хаапсалуской железной дороги.

В обслуживание дорог планируется инвестировать 227 млн евро.

По прогнозу, затраты на оборону составят в 2018 год 2,11 процента ВВП. В дополнение к 2 процентам ВВП, выделенным на укрепление самостоятельной обороноспособности, также будут выделены средства на необходимые для приема подразделений союзников по НАТО инвестиции и покрытие расходов рамках программы государственных оборонных инвестиций.

В рамках реформы в сфере финансирования здравоохранения в течение последующих пяти лет на повышение доступности услуг здравоохранения будет дополнительно выделено более 300 млн евро, в том числе 34 млн евро выделят в 2018 году.

Государство будет выплачивать за неработающих пенсионеров по старости долю медицинского страхования из социального налога, которая к 2022 году постепенно поднимется до 13 процентов средней пенсии по старости. Больничная касса будет отвечать за часть услуг здравоохранения, которые до сих пор финансировались из госбюджета.

Согласно проекту закона о госбюджете на 2018 год, затраты и инвестиции составят 10,58 млрд евро, а поступления 10,33 млрд евро. По сравнению с 2017 годом затраты и инвестиции поднимутся на 922 млн евро (9,5 процента), а поступления на 986 млн евро (10,6 процента).

На повышение зарплат учителей в бюджете Министерства образования и науки будет предусмотрено на 36 млн евро больше, чем в 2017 году. На повцышение зарплат раьотников культуры и тренеров молодежи предусматривается 10 млн евро. На повышение зарплат прокурорв щдобавляется 0,6 млн евро в год.

Правительство решило сократить структурный дефицит бюджета правительственного сектора наполовину по сравнению с намеченным государственной бюджетной стратегией, чтобы он достиг близкой к балансу отметки в 0,25 процента ВВП.

Согласно составленной весной государственной бюджетной стратегии на период 2018-2021, четыре главных цели правительства — увеличить население Эстонии, повысить общественные благосостояние и связность, поощрить экономический рост и укрепить безопасность Эстонии.

BNS