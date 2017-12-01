Правительство обсудит миграционную квоту на будущий год

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На предстоящем в четверг заседании правительство обсудит предложение МВД утвердить на будущий год миграционную квоту на 1315 человек, что составит 0,1 процента постоянного населения страны.

Согласно закону об иностранцах, миграционная квота не может превышать в год 0,1 процента постоянного населения страны. В 2017 году миграционная квота составляет 1317 человек, это 0,1 процента постоянного населения Эстонии, сообщил BNS пресс-секретарь правительства.

Согласно закону об иностранцах, правительство устанавливает предельно допустимое число въезжающих в страну. По закону, предельно допустимое число въезжающих в страну не может превышать 0,1 процента постоянного населения Эстонии.

Квота на иммиграцию включает выданные для работы, предпринимательства и на основе зарубежных договоров временные виды на жительство.

Квота обусловлена законом об иностранцах. Она не распространяется на граждан ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии, США и Японии. Она также не распространяется на иностранцев, которые переезжают, чтобы жить с супругами и близкими родственниками, приезжают в Эстонию в качестве студентов, преподавателей или для научной работы. Квота также не распространяется на людей, получающих постоянный вид на жительство.

С нынешнего года в миграционную квоту не включаются также крупные инвесторы, предприниматели стартапов и работники сферы инфокоммуникационных технологий.

Квота не касается размещенных в Эстонии по европейской программе миграции лиц и других получающих международную защиту лиц.

BNS