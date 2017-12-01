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РеспубликаС 2018 года при смене SIM-карты больше не придется заново оформлять mobiil-ID

Дата публикации: Сегодня, 11:46 Просмотрено: 89

С 2018 года при смене оператора мобильной связи или SIM- карты больше не придется заново создавать mobiil-ID; до истечения срока действия старой SIM- карты можно будет в представительстве или на сайте оператора подписать договор о продолжении услуги mobiil-ID.

 

С 2018 года при смене SIM-карты больше не придется заново оформлять mobiil-ID

 

По словам директора по продукции Tele2 Катрин Арон, до сих пор при смене оператора приходилось прекращать договор о mobiil-ID, заключать в представительстве новый договор и утверждать его на сайте департамента полиции и погранохраны.

«Точно так же каждый раз приходилось заключать новый договор о mobiil-ID, если по какой-либо причине, например для смены модели телефона, требовалась новая SIM- карта», - сообщила Арон в пресс-релизе.

«По новым правилам, до истечения срока действия старой SIM-карты можно будет подписать договор о продолжении услуги mobiil-ID в представительстве или на сайте оператора, больше не придется столько напрягаться», - добавила она.

«Mobiil-ID действует пять лет с момента заключения договора, при продлении договора в связи со сменой карты или оператора он действует до конца первоначального срока», - сказала Арон.

С начала следующего года правила продления mobiil-ID распространяются на всех операторов мобильной связи.

BNS

 

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