Хельсинки и Таллинн на один день обменяются главами полиции

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Хельсинки и Таллинн на один день обменяются руководителями полиции, сообщила в среду полиция Хельсинки.

Директор полиции Хельсинки Лассе Аапио во второй половине дня в среду прибудет в Таллинн, где в течение суток ознакомится с работой таллиннской полиции. Префект Пыхьяской префектуры Таллинн Кристиан Яани сделает то же в Хельсинки.

По словам Аапио, цель обмена — ознакомиться с оперативной работой полиции соседнего государства и найти варианты для более тесного сотрудничества.

«Мы оба также будем сопровождать патрули вечерней смены, ознакомимся с практикой и подумаем, сможем ли мы использовать ее и в своих отделениях полиции», - добавил Аапио.

BNS