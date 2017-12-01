МВД введет обязательную дактилоскопию для въезжающих в Россию без визы иностранцев

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МВД России запланировало с июля 2019 года ввести обязательную дактилоскопию и фотографирование для всех иностранцев, въезжающих на территорию России более чем на месяц. Как сообщили в пресс-центре министерства, в настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект, передает ТАСС.

«Проект федерального закона направлен на совершенствование механизма обеспечения надлежащего контроля за временным пребыванием иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также выявления лиц, в отношении которых установлены ограничения въезда в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Кроме того, на прошлой неделе глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время Москва и Минск договорятся о взаимном признании виз, выдаваемых иностранцам Россией и Белоруссией.

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