Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

В миреВзрыв в Австрии оставил европейцев без российского газа

Дата публикации: Сегодня, 15:41 Просмотрено: 100

Взрыв и последовавший за ним пожар на крупнейшей газораспределительной станции в Баумгартене (Австрия) привел к перебоям в поставках топлива потребителям, в том числе российского газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Взрыв в Австрии оставил европейцев без российского газа

Его подача прекратилась в Италию, Венгрию и Словению. По данным агентства, «Газпром» уже заявил, что «работает над перераспределением потоков и делает все возможное для обеспечения бесперебойного газоснабжения клиентов в этом направлении транспортировки».

При этом ТАСС со ссылкой на австрийского регулятора E-Control передает, что газ продолжает поступать из хаба, расположенного в Германии.

Ранее 12 декабря сообщалось, что в результате аварии на газовом хабе погиб один человек. Согласно различным данным, ранения, травмы и ожоги получили от 18 до 60 сотрудников предприятия. Несколько пострадавших госпитализированы на вертолетах в ближайшие клиники.

Австрийская полиция в своем Twitter утверждает, что причиной взрыва стала техническая неисправность.

Центрально-европейский хаб в Баумгартене входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе и является международной площадкой для торговли этим видом топлива.

 

Источник: Лента.ру

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
семь + восемь (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100