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В миреНефть подорожала до уровня 2015 года

Дата публикации: Сегодня, 12:07 Просмотрено: 16

Стоимость нефти марки Brent превысила 65 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

 

Нефть подорожала до уровня 2015 года

 

По состоянию на 05.50 мск январские фьючерсы на североморскую смесь подорожали до 65,19 доллара за бочку. На пике за баррель предлагали 65,25 доллара.

Такие показатели последний раз фиксировались два года назад — 24 июня 2015 года.

Агентство Reuters увязало рост цены на нефть вслед за новостями о временном отключении трубопровода Forties в Северном море, по которому ежедневно перекачивается около 450 тысяч баррелей нефти в сутки с 85 месторождений.
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