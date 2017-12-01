Ленинградская область выбирает внешний вид въезда в Эстонию

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Как сообщает rus.err.ee, администрация Ленинградской области проводит голосование по выбору проекта оформления приграничных пунктов пропусков в Ивангороде.

Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области выставил на обсуждение нескольких эскизных проектов благоустройства территорий, прилегающих к международным автомобильным и пешеходным пунктам пропуска в Ивангороде на границе с Эстонией.

Проголосовать можно на странице комитета до 14 декабря.

Проект оформления "ворот в Эстонию" включает в себя планировку автомобильного и пешеходного пунктов пропуска и связи между ними.

rus.err.ee