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РазвитиеЛенинградская область выбирает внешний вид въезда в Эстонию

Дата публикации: Сегодня, 09:41 Просмотрено: 99

Ленинградская область выбирает внешний вид въезда в Эстонию

Как сообщает rus.err.ee, администрация Ленинградской области проводит голосование по выбору проекта оформления приграничных пунктов пропусков в Ивангороде.
Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области выставил на обсуждение нескольких эскизных проектов благоустройства территорий, прилегающих к международным автомобильным и пешеходным пунктам пропуска в Ивангороде на границе с Эстонией.

Проголосовать можно на странице комитета до 14 декабря.

Проект оформления "ворот в Эстонию" включает в себя планировку автомобильного и пешеходного пунктов пропуска и связи между ними.

 

rus.err.ee

 

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