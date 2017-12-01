Исследование: чаще всего бесконтактные платежи совершает молодежь из Ида-Вирумаа

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Как сообщает rus.err.ee, с годами экономическое поведение жителей Эстонии практически не меняется, что ещё раз подтвердило исследование заказаное Банком Эстонии.

По данным исследования, 11% использует только наличные, а 77% используют как наличные, так банковскую карточку, оставшиеся 12% оплачивают покупки только при помощи карточки.

Возможность осуществлять бесконтактные платежи имеется у 26% жителей Эстонии. Но используют эту возможность лишь 14%. При этом чаще всего бесконтактные платежи осуществляет молодежь из городов Ида-Вирумаа.

"Ясного объяснения, почему это популярно среди молодых, мы не нашли. Возможно, в Ида-Вирумаа банки лучше информируют людей и делают больше рекламы бесконтактным платежам", - отмечает Рейварт.

rus.err.ee