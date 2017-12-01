VTA будет тщательнее проверять продажу продуктов питания в интернете

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С начала следующего года ветеринарно-пищевой департамент (VTA) будет основательнее проверять торговцев, продающих продукты питания, в том числе пищевые добавки в интернет-магазинах, социальных сетях или по иным каналам в интернете.

Продажа продуктов питания в интернете — это быстро развивающаяся сфера, большинство крупных сетей продуктовых магазинов уже предлагает возможность заказа еды на дом. Как выяснил VTA, в интернет-магазинах часто представлена недостаточная и не соответствующая нормам информация о пищевой ценности. Например, отсутствует информация о составе продукта, в том числе аллергенах, сообщил департамент.

Также встречаются случаи, когда занимающиеся продажей продуктов питания в интернете предприниматели не информируют VTA о своей деятельности, что является обязательным.

VTA составил инструкцию, с помощью которой торговцы смогут сами проверить свои каналы дистанционной продажи и привести их в соответствие с нормами, чтобы потребители получали необходимую информацию до совершения покупки.

BNS