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В миреВ центре Манхэттена прогремел взрыв

Дата публикации: Сегодня, 16:02 Просмотрено: 80

В районе автобусной станции в центре Манхэттена прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в полиции Нью-Йорка.

 

В центре Манхэттена прогремел взрыв

 

Предположительно, самодельную бомбу взорвали вблизи крупнейшего автобусного терминала. Как передает местный телеканал WABC, несколько человек получили ранения. В полиции пока подтверждают информацию об одном пострадавшем. Пожарные уточнили, что это мужчина.

По данным CNN, силовики нашли на месте еще одну или две бомбы.

Одного человека уже задержали. Кто именно устроил взрыв, пока неизвестно.

На месте работают экстренные службы и взрывотехники. Проводится эвакуация трех веток метро.

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