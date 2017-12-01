От заявления Лукашенко обалдела вся Беларусь. Все тихо присели…

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам экономического развития поручил в первую очередь обеспечить граждан страны доступным жильем, передают Новости в Мире.

Лукашенко также добавил, что в том случае, если до него дойдет информация о срыве выполнения данного поручения, то он настоятельно рекомендует министрам вместе с семьями перебираться в малобюджетные однокомнатные квартиры.

«Если кто-то хочет в правительстве свернуть строительство жилья, я им советую немедленно перейти в однокомнатные, двухкомнатные квартиры вместе со своими семьями или пойти снять квартиру по найму и жить с хозяевами», — сказал президент Беларуси министрам.

Следует отметить, что Лукашенко неоднократно подчеркивал, что цена квадратного метра жилья не может превышать 500 долларов, поскольку из-за дороговизны граждане просто не смогут обеспечить себе улучшение жилищных условий. Также президент Белоруссии поинтересовался у министров, каков прогресс по данному направлению.

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