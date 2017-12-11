Пенсионную систему предложили радикально изменить

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Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов считает необходимым создать фонд старшего поколения, чтобы выплачивать из него пенсии. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на аппарат бизнес-омбудсмена.

По мнению омбудсмена, накопительная часть пенсии должна быть добровольной. Он отметил, что остальным гражданам нужно снизить соцвзносы и позволить накапливать собственную пенсию. Как сказал бизнес-омбудсмен, «если не веришь ты нашему государству — имеешь право платить только обязательную часть, на базовую пенсию». Титов пояснил, что если гражданин захочет увеличить свою пенсию, он должен будет обратиться в частный пенсионный фонд.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2020 года, 8 декабря его приняли во втором чтении. Замороженные накопления направят на текущие выплаты пенсионерам.

В октябре ЦБ сообщал, что до конца 2018 года в России запустят систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Она предполагает сохранение действующего тарифа страховых пенсионных взносов, но сверх этого граждане будут формировать добровольные пенсионные накопления.

Минфин в июле 2016-го говорил о работе над предложениями по самостоятельному формированию пенсий. Позднее глава Минтруда Максим Топилин отверг информацию о подготовке реформы пенсионной системы.

Lenta.ru