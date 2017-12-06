Кадри Симсон: прогрессивное налогообложение – это европейское налогообложение

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Налоговая солидарность в Эстонии еще только зарождается, тогда как в Европе прогрессивная система подоходного налога весьма распространена, утверждает зампредседателя Центристской партии, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

Выступая в пятницу на конференции, посвященной налоговой реформе, Симсон отметила, что долгое время в Эстонии на правительственном уровне существовал страх перед прогрессивным налогообложением.

Назвав эти опасения «абсолютно неоправданными», Симсон подчеркнула, что они, скорее, тормозил развитие, нежели помогали, передала BNS пресс-служба Центристской партии.

«В следующем году будет претворена в жизнь налоговая реформа, которая хоть и не является классическим прогрессивным подоходным налогом, но это уже шаг в правильном направлении. За счет реформы все те, кто зарабатывает до 1776 евро, а это порядка 75 процентов человек, смогут рассчитывать на то, что в день зарплаты у них на руках будет больше денег», - сказала Симсон.

Симон добавила также, что залог успешного общество кроется в солидарности и справедливости.

«Без смелых решений и без реальных шагов невозможно изменить общество, само по себе оно не станет солидарным и справедливым. Уже во время коалиционных переговоров мы, политики, выслушали мнение различных экспертов, которые в один голос говорили о необходимости поднять не облагаемый налогом минимум. И к этим советам правительство прислушалось. Благодаря решительным шагам правительства не облагаемый налогом минимум вырастет сразу до 500 евро. Если бы продолжили двигаться в черепашьем темпе прошлого правительства, то этой цифры мы бы достигли лишь к 2049 году», - сказала Симсон.

Министр отметила также, что принцип солидарности лежит в основе экономического роста и это не пустые слова, а утверждение международных экспертов.

«Цель правительства провести реформу, которая бы оживила нашу экономику и сократила бы неравенство в обществе. Запланированная налоговая реформа отвечает этим целям и на это указывали эксперты Организации экономического сотрудничества и развития», - отметила Симсон.

BNS