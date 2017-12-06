Путин поставил точку в вопросе участия в Олимпиаде

Дата публикации: Сегодня, 11:55 Просмотрено: 87

Власти не станут запрещать нашим спортсменам участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом.

Президент России Владимир Путин поддержал спортсменов, желающих участвовать в Олимпийских играх - 2018 даже под нейтральным флагом. Свое мнение он выразил в ходе выступления перед рабочими Горьковского автомобильного завода (ГАЗ).

"Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", - приводит слова президента "Интерфакс".

Президент прокомментировал решение Международного олимпийского комитета и заявил, что большинство обвинений в адрес наших чемпионов основано на неподтвержденных фактах (имея в виду доносы стукача Владимира Родченкова).

"Основаны - в основном на показаниях человека, моральные и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают много вопросов; ничего другого просто нет", - сказал лидер.

Путин напомнил, что у Москвы все-таки еще есть надежда, ведь окончательное решение примет олимпийское собрание.

О том, что МОК собирается допустить РФ под нейтральным флагом, стало известно вчера, 5 декабря. Комиссия запретила спортсменам использовать флаг и гимн. Представителям Министерства спорта также закрыли въезд в Южную Корею во время проведения главных спортивных соревнований.

utro.ru